В Подмосковье стартует международная парусная регата

На подмосковном Пестовском водохранилище с четверга по восресенье пройдет третий этап Международной серии парусных регат «Tenzor International Cup 2023». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Хозяин подмосковного этапа яхт-клуб Tenzor Sailing Club. Регата объединила 26 команд и около 120 яхтсменов из 16 регионов России, а также Сербии и Белоруссии. Среди участников — победители и призеры международных серий, участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. По итогам гонок будут определены не только призеры, но и тройка лучших в общем зачете, которые разыграют первую часть призового фонда в размере 1,2 миллиона рублей.

Детские парусные соревнования Tenzor Cup Junior состоятся в субботу. Команды юных яхтсменов будут соревноваться на швертботах «Оптимист» и сапбордах.

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