В Подмосковье строят ФОК с ледовой ареной и футбольный манеж

В Домодедове близится к завершению масштабное строительство спортивной инфраструктуры. До конца года здесь войдут в строй ФОК с крытым ледовым катком и футбольный манеж.

Стадион «Авангард», который, напомним, был модернизирован к чемпионату мира-2108 по футболу, вошел в нацпроект «Демография». Финансирование осуществляется по линии областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Как сообщил министр спорта региона Дмитрий Абаренов, на новой базе смогут проводить занятия до восьми футбольных коллективов, а каток поступит в распоряжение хоккеистов, фигуристов и любителей обычного катания.

Строители работают без сбоев в графике. Оба важных социальных объекта должны быть сданы в декабре 2023 года.

Ранее сообщалось, что дорожники Подмосковья привели в порядок автобусные остановки в Солнечногорске.