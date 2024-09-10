В Подмосковье утвердили границы территории усадьбы «Грибаново»

В Подмосковье утвердили границы и режим использования территории усадьбы «Грибаново». Об этом сообщили в Главном управлении культурного наследия Московской области.

Объект культурного наследия регионального значения расположен на Лесной улице в деревне Грибаново под Лотошино. В состав усадьбы входят дом причта, хозяйственная постройка и церковь Иоанна Предтечи. Все они были построены в 19 веке.

В советские годы главный дом усадьбы был утрачен, а церковь закрыли. В годы Великой Отечественной войны церковь сильно пострадала. Храм стоял заброшенным до 1990-х годов, после чего здание передали приходской общине верующих и началось его восстановление.

Утверждение границ территории позволит обеспечить сохранность объекта культурного наследия в его исторической среде.