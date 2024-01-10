В Подмосковье утверждена граница территории знаменитой церкви

Церковь, построенная 1648 году князем Ф.Ф. Волконским, располагается в селе Сидоровское (Одинцовский городской округ). Утвержденные границы и режим использования территории позволят обеспечить сохранность объекта в его исторической среде на сопряженной с ним территории.