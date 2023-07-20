В Подмосковье в этом году колледжи сферы культуры выпустили 410 специалистов

Четыреста десять человек завершили обучение в колледжах, подведомственных подмосковному Минкультуры и туризма, в текущем году. Таких учреждений в регионе четыре, отметили в ведомстве.

По словам вице-губернатора Ирины Каклюгиной, из общего числа выпускников половине — 223-м — вручили красные дипломы.

Наибольшее число таких выпускников учились в Московском Губернском колледже искусств — 163 человека.

Двести двадцать четыре выпускника намерены продолжить обучение в вузах той же сферы.

Согласно статистике, около 50% выпускников колледжей сферы культуры поступают в вузы и столько же в дальнейшем трудоустраиваются по специальности.