В Подмосковье возьмет старт новый сезон Всероссийской хоккейной лиги

Новый хоккейный сезон ВХЛ откроется в Воскресенске матчем между местным «Химиком» и «Югрой» из Ханты-Мансийска.

Встреча состоится в первый день сентября на ледовой площадке дворца «Подмосковье», сообщает пресс-служба регионального Минспорта. Полный календарь соревнования пока еще проходит решающие этапы согласования.

Подмосковная команда, напомним, в прошлом сезоне впервые стала обладателем Кубка Владимира Петрова, которым награждается сильнейшая команда ВХЛ по итогам плей-офф. В финальной серии до четырех побед «Химик» взял верх над красноярским «Соколом» (4:2). К титулу коллектив привел главный тренер Игорь Гришин. Под его руководством воскресенцы готовятся и к сезону 2023/2024.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Егорьевске разыскивают мужчину, угрожавшего убийством работнице маркетплейса.