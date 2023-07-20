В подмосковном Егорьевске разыскивают мужчину, угрожавшего убийством работнице маркетплейса
Фото: [Юлия Андросова]
Полиция в Егорьевске ведет розыск гражданина, который грозил сотруднице одного из интернет-магазинов.
По имеющейся информации, молодой мужчина по каким-то причинам инициировал конфликтную ситуацию с женщиной, выдававшей товары. Обстановка накалилась после того, как неизвестный стал грозить ножом, который якобы есть при себе. После этого гражданин покинул помещение.
Есть информация, что мужчина в этот же день отличался неадекватным поведением в ходе общения с другими людьми. Его личность в настоящий момент устанавливается.
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