В Подмосковье завершается регистрация на бесплатные курсы программирования «Код будущего»

У школьников 8-11 классов и студентов колледжей и техникумов Подмосковья осталось несколько дней для того, чтобы зарегистрироваться на обучение по программам «Кода будущего». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Отмечается, что курсы рассчитаны на разные уровни подготовки: начальный, базовый и продвинутый. А сами занятия проводятся как в онлайн, так и в офлайн формате.

Подать заявление на региональном портале госуслуг может сам учащийся, его родитель или законный представитель. Для зачисления необходимо пройти онлайн вступительные испытания.

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