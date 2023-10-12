В подмосковной Балашихе откроется первый виртуальный концертный зал

На базе Музыкального театра юного актера «Орфей» в Доме культуры «Балашиха» в пятницу откроется зал, который повысит доступ жителей к филармонической музыке.

По словам заместитель начальника управления культуры горадминистрации Марины Черновой, комфортное пребывание в ДК будет обеспечено за счет качественной аппаратуры, акустики, большого экрана. За чашкой чая любители музыки смогут пообщаться друг с другом.

В первый день работы зала посетителям предложат погрузиться в атмосферу 1960-х годов, совершить экскурсию по Москве и Санкт-Петербургу, посмотреть отрывки из фильма «Чайковский». В дальнейшем организаторы музыкальных вечеров станут составлять программы с учетом мнения слушателей.