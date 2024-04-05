В подмосковной Балашихе продолжается капитальный ремонт культурно-досугового центра «Заря»

Строительная готовность работ по капитальному ремонту культурно-досугового центра «Заря» на улице Ленина в Балашихе составляет уже тридцать процентов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Сейчас на площадке более 40 рабочих и 3 единицы техники. Ведется ремонт фасада, кровельные работы, внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных сетей и оборудования. Данный КДЦ открылся в 1974 году, и является важным объектом для местных жителей. В нем занимаются творческие коллективы хореографии и эстрадного вокала, прикладного искусства, работают спортивные и игровые секции.

Также ожидается, что на прилегающей территории благоустроят небольшой сквер с зоной отдыха. Здесь планируется установить детскую площадку, лавочки и оборудовать парковку. При этом завершить все работы планируется до конца 2024 года.