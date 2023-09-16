В подмосковной деревне Шахматово стартовал исторический фестиваль «Василий Татищев»

Отмечается, что в рамках образовательной программы «Дороги Победы. Путешествия для школьников», которую реализует Агентство развития внутреннего туризма, первыми участниками фестиваля стали учащиеся школ поселка Ивантеевка Московской области. Для детей был проведен выездной открытый урок.

Напоминаем, что именно благодаря сотрудничеству правительства Московской области и правительства Свердловской области этим летом была благоустроена Историческая тропа Татищева протяженностью 1,3 километра. Она берет свое начало в деревне Шахматово и ведёт к старинному Рождественскому погосту — месту захоронения Василия Татищева.

Место захоронения — объект культурного наследия федерального значения, ранее был труднодоступен для посещения, так как со временем оказался практически в лесной местности. Сейчас же здесь оборудовали комфортную пешеходную зону с мостиками через овраги, освещением и скамейками для отдыха. Теперь тропа будет доступна для посетителей круглый год

«Очень радостно, что образовательный фестиваль в честь выдающегося государственного деятеля Петровской эпохи Василия Татищева стартовал именно у нас, близ Солнечногорска. Это одна из первых „ласточек“. Надеюсь, что сюда будут приезжать люди, которые искренне интересуются родной историей», — отметила замглавы администрации городского округа Солнечногорск Мария Водяницкая.

Ожидается, что исторический фестиваль «Открытые уроки. Василий Татищев» продлится до конца сентября. Впереди открытие уроки, лекции и новые экскурсии для ребят. Программа фестиваля охватывает такие площадки как лекторий Культурного центра ЗИЛ и Государственный Дарвиновский музей. Также открытые уроки пройдут в Радумльском лицее-интернате, который с недавнего времени носит имя Василия Татищева.