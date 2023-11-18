В подмосковной Дубне провели крупный турнир фехтовальщиков

В Дубне состоялся традиционные соревнования по фехтованию на шпагах памяти спортсменки и тренера Евгении Скопцовой.

За награды в спорткомплексе «Волна» боролись свыше 100 юных спортсменов из Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода, Костромы и Тулы. Дубненцы в разных возрастных категориях завоевали две золотые и одну бронзовую награды.

Евгения Скопцова, будучи спортсменкой, дважды побеждала на чемпионатах СССР. В составе национальной сборной стала серебряным призером Кубка Европы. После завершения карьеры преподавала физическую культуру в дубненской школе № 5, стояла у истоков созадния фехтования в городском округе. Погибла в возрасте 38 лет во время теракта на Дубровке в октябре 2002 года.