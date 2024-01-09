В подмосковной Электростали пройдет фортепианный концерт

Культура и спорт

Фото: [ДК имени Карла Маркса, Электросталь]

Заслуженная артистка России Екатерина Мечетина даст сольный фортепианный концерт в Электростали.

По сообщению подмосковного Министерства культуры и туризма, встреча с музыкантом состоится в ДК имени Карла Маркса. Будут исполнены «Времена года» Чайковского и прелюдии Шопена. Екатерина Мечетина является одной из самых талантливых и ярких пианисток мирового уровня.

Организаторы отметили, что вход на концерт свободный.

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