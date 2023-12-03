В подмосковной Электростали состоялся инклюзивный концерт

Отмечается, что в зале собрались люди, которые готовы своей поддержкой помочь деткам с ограниченными возможностями, зажечь меленькие звездочки таланта и вдохновения. Юные артисты городских коллективов подготовили интересные номера, чтобы подарить каждому зрителю свое исполнительское мастерство, дружеское общение, улыбки и тепло сердец.

К моменту завершения концерта, лица зрителей излучали оптимизм и веру в то, что сложные жизненные обстоятельства можно преодолеть. Мужество, выдержка и активная жизненная позиция родителей, которые ежедневно борются за здоровье своих особенных детей — достойный пример для нашего общества.

И пусть этот маленький концерт подарит им не только хорошее настроение, но и уверенность в завтрашнем дне.