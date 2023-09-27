В подмосковной Кашире близится финал традиционного турнира по футболу

Большим событием в спортивной жизни Каширы является популярный турнир по футболу «Золотая осень» памяти Бориса Фролова. В нынешнем соревновании приближается пора решающих матчей.

Впереди четвертьфинальная стадия. Среди основных претендентов называют команды «Ветераны Руново», «Рояль СК-97-2», «ФК Ступино Ветераны». Впрочем, в плей-офф все может случиться, поэтому болельщики с нетерпением ждут развязки.

Борис Фролов (1937 – 2014) много лет возглавлял каширский спорткомитет, большое внимание уделял развитию физкультуры и спорта на селе, строительству спортивных объектов, Ему было присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».