В подмосковной Кашире до 20 апреля проходит фестиваль «Театральная неделя – 2024»

Зрители были удостоены возможности посетить конкурс чтецов «Сила русского слова. Театр и мы».

Участники читали как авторские стихотворения, так и произведения известных русских поэтов. К конкурсной программе допускали всех творческих людей в возрасте от 7 до 85 лет. Победителям вручили памятные награды.

Для жителей и гостей округа подготовлена разнообразная программа спектаклей, которые будут проходить в Доме культуры имени Ленина на протяжении всей текущей недели. Адрес: г. Кашира-2, ул. Клубная, д.2.

«Театрализованное представление «ВОЙНА И МИР В СКАЗОЧНОМ ЛЕСУ» образцового театрального коллектива «Сказка» (руководитель Микрюкова Е.А.); постановка «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». Театральный коллектив «Вдохновение» (руководитель Малева И.В.); постановка «КАКАЯ БЫВАЕТ ЛЮБОВЬ». Творческий коллектив «Театралы» (руководитель Цыганкова Я.В.)», — администрация городского округа Кашира публикует афишу спектаклей, актуальную на вторник, 16 апреля.

О спектаклях, которые запланированы в последующие дни текущей недели, можно узнать по ссылке: https://vk.com/clubkashira2012?w=wall-48401367_28438. Представления подходят для возрастной группы 6+. Вход свободный. Спектакли начинаются в 14.00.