В подмосковной Кашире проложили отличную лыжную трассу новым снегоходом

В этом сезоне маршрут стал заметно комфортнее. Летом и осенью в березовой роще убрали валежник, покосили траву, отремонтировали освещение. А недавно в спортклубе «Кашира» имени Н.П. Елисеева по инициативе директора Светланы Княжничевой для качественной укатки трасс приобрели снегоход «Буран».

Новая техника новая техника позволит поддерживать зону лыжников на высоком уровне. Планируется, что на трассе будут проведены муниципальные и региональные соревнования.