В подмосковной Кашире прошел открытый региональный турнир по настольному теннису
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Дворец спорта «Юбилейный» в Кашире принял участников открытого рождественского соревнования по настольному теннису.
Всего за награды боролись 32 спортсмена. В гости к каширянам приезжали мастера малой ракетки из Ступина, Зарайска, Серебряных Прудов, Озер. После групповой стадии сильнейшие теннисисты разыграли призовые места. В результате победителем первого финала стал Михаил Петров из Озер, а в другой возрастной группе первенствовал Алексей Дюпин из Серебряных Прудов.