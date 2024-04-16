В подмосковной Кашире прошел турнир по настольному теннису «Тарасковский накат»

Открытый парный турнир среди любителей настольного тенниса «Тарасковский накат» состоялся в субботу, 13 апреля, в спортклубе «Кашира» им. Н.П. Елисеева (Тарасково).

Турнир проходит на регулярной основе, но в этот раз он был особенным из-за выбранного нового формата — форового. Эксперты отмечают, что подобный формат обеспечивает возможность каждому участнику на равных правах одержать победу.

В соревнованиях приняли участие 14 пар из Каширы, Озер, Ступино и Серебряных Прудов. По итогу мероприятия были объявлены победители.

«Призовые места распределились следующим образом: I место: Александр Зинин и Алексей Дюпин (Кашира & Серебряные Пруды); II место: Алексей Павлов и Андрей Сашников (Кашира); III место: Вячеслав и Елена Климовы (Кашира)», — информирует администрация городского округа Кашира.

Администрация городского округа поздравляет победителей и призеров открытого парного турнира среди любителей настольного тенниса. Администрация также благодарит всех участников и организаторов. Соперничество между командами проходило достойно и зрелищно.

Ранее мы сообщали, что на первенстве России по боксу выступят каширские спортсмены, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки на соревнованиях в Воронеже. Юные жители округа вернулись домой с золотом и серебром.