В подмосковной Кашире прошло открытое первенство по боксу

В рамках мероприятия участники и зрители поздравили с юбилеем мастера спорта СССР по боксу, тренера высшей категории Сергея Николаевича Навознова. Он является значимой личностью для округа Кашира, потому что внес весомый вклад в развитие разных видов спорта, в том числе бокса.

После торжественной церемонии поздравления начались поединки. Мероприятие прошло эмоционально. В переполненном зале зрители не могли скрыть возгласов радости во время побед спортсменов и слез сожалений в случае поражения. В соревнованиях приняли участие 34 бойца из Москвы, Ступино, Каширы и Ожерелья. По итогу мероприятия жюри назвали имена победителей.

«По результатам соревнований победителями стали: Гусев А. (Ожерелье), Хоботов Т. (Москва), Залушханов (Ступино), Жильцов Д. (Ожерелье), Мухтаров С. (Кашира), Овильников А.(Ожерелье), Арутонян Э.(Ожерелье), Мухтаров А. (Кашира), Рясной Е. (Ступино), Потапов М. (Кашира), Смишко Т. (Ступино), Овинников В. (Ожерелье), Евдокимов А. (Кашира), Аксёнов М. (Ступино), Зоринов А. (Кашира), Сидоров М. (Кашира), Веремеенко К. (Ожерелье), Калиниченко В. (Кашира), Веремеенко К. (Ожерелье). Лучшим бойцом признан Зориков Л. (Кашира). За волю к победе награжден Шаров И. (Ожерелье). За лучшую технику награжден Аксёнов М. (Ступино)», — сообщает администрация Каширы.

Администрация городского округа Кашира поздравляет победителей соревнований и желает всем, кто участвовал, всегда побеждать и идти вперед.