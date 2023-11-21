В подмосковной Кашире реализуется всероссийский проект по волейболу

На площадках местного спорткомплекса «Юбилейный» юношеские команды из девяти учебных заведений разыграли награды муниципального этапа «Серебряный мяч». Организаторы провели турнир по круговой системе, поэтому у ребят было немало возможностей показать свои лучшие игровые качества.

Обладателем главного приза стала команда школы № 1 имени Героя Советского Союза Александра Выборнова, которую подготовила тренер Маргарита Романовская. Победитель представит Каширу в областном соревновании. Вторым призером стал коллектив СОШ-интернат, на третьем месте Тарасковская СОШ.

Администрация городского округа оказала большую поддержку турниру и по окончании пожелала удачи на региональном этапе.