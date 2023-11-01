В подмосковной Коломне открывается выставка члена Союза художников России
Фото: [Коломенская картинная галерея «Дом Озерова»]
В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» начала работу выставка «Пастель» художника Константина Ляпина. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Константин Ляпин является членом Союза художников России. Работает в техниках линогравюры и монотипии, но основные картины выполнены пастелью. Художник принимает активное участие в городских, региональных, всероссийских и персональных выставках.
В данной экспозиции представлены 40 произведений в технике пастели. Выставка завершится в конце ноября.
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