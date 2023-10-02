В подмосковной Коломне открывается выставка заслуженного художника России

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» во вторник откроется вернисаж «С любовью к провинции».

Как информирует региональное Министерство культуры и туризма, на выставке будут представлены работы заслуженного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств Александра Волкова. Основная тема — пейзаж. Большая часть работ выполнена акварелью и карандашом.

В день открытия выставки состоится презентация с участием художника, который устроит мастер-класс по живописи с акварелью. Вернисаж будет работать до конца октября. Подробности на сайте галереи.

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