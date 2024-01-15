В подмосковной Коломне прошло ледовое шоу Татьяны Навки

Шоу прошло под заводные русские народные песни в современном звучании. Среди других участников были Аделина Сотникова, Егор Мурашов, Александр Золотарев и другие. За выступлением наблюдало более четырех с половиной тысяч человек, собравшихся на Советской площади.

Спектакль является частью обширного губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». При поддержке Министерства культуры и туризма Московской области бесплатные представления пройдут и в других городах региона.

6+