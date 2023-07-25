В подмосковной Коломне широко отметят День ВМФ

День Военно-морского флота в Коломне один из самых любимых праздников, который с нетерпением ждут и отмечают с размахом. Площадкой, где пройдут мероприятия, по традиции станет набережная Дмитрия Донского в микрорайоне Колычево.

Начнется День ВМФ по сложившейся традиции с возложения цветов к монументу дважды Герою Советского Союза, адмиралу Сергею Горшкову. Легендарный флотоводец много лет жил в Коломне, здесь окончил школу, отсюда отправился на морскую службу.

А на Набережной Дмитрия Донского парадным строем пройдут воинские подразделения, оригинальным номером порадует духовой оркестр, заработают интерактивные площадки. Десятки судов различных классов пройдут по Оке. Как всегда обширную концертную программу представят творческие коллективы. Специальным гостем станет группа «Балалайка-62».

Организаторы предупреждают горожан и гостей Коломны, что движение транспорта и стоянка будет ограничены на участке от улицы Южной до улицы Дмитрия Донского.