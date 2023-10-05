В галерее подмосковной Коломны стартовал всероссийский пленэр
Фото: [Марина Анисимова]
В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» прошло открытие тринадцатого Всероссийского пленэра имени народного художника России Михаила Абакумова.
В рамках пленэра «Мастера импрессионизма в Коломне» писать работы будут 16 художников из разных городов России. Участники единодушно уверены, что несколько дней им предстоит побыть в удивительной творческой атмосфере древнего города.
Темой нынешнего пленэра выбран импрессионизм. Кроме этого, состоятся презентации, творческие мастер-классы, лекции и круглые столы для коломенских студентов и школьников художественных учреждений. По итогам пленэра будет организована выставка. Полотна, родившиеся в процессе этого проекта, будут сохранены в историческом архиве.