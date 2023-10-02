В подмосковной усадьбе «Горки Ленинские» состоялся традиционный забег

Среди участников легкоатлетических стартов были не только жители муниципалитета, но и гости из Москвы и соседних городов. Это соревнование, отметим, впервые было организовано в 2015 году молодыми активистами и получило название «Ленинский заБег». С тех пор число участников постоянно увеличивается. Бегут взрослые и дети. На этот раз самые массовые команды выставили Детский оздоровительно-образовательный центр «Дельфин», спортшкола олимпийского резерва «Олимп» и учреждение «Городской центр спорта».

Устроители пробега традиционно предложили дистанции на выбор — от двух километров до девяти. В каждой возрастной группе участники, финишировавшие в первой тройке, получали кубки, подарки, приготовленные Торгово-промышленной палатой Ленинского округа. Памятные же медали вручили всем.