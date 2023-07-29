В подмосковном Чехове состоялось открытие фестиваля «Гуляй-город»

«На подъездных дорогах дежурят полицейские патрули, всех встречают, указывают дорогу на парковку. На местах уже дежурят спасатели, военные, даже кинологи с собаками присутствуют. Предусмотрено все для безопасности гостей. Но погода оставляет желать лучшего, поэтому организаторы еще накануне предупредили всех запастись резиновыми сапогами и дождевиками», — рассказала Наталья.