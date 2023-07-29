В подмосковном Чехове состоялось открытие фестиваля «Гуляй-город»
Фото: [Елена Лабзина]
Фестиваль «Гуляй-город», посвященный победе в битве при Молодях, несмотря на погодные условия, открылся, сообщает жительница села Молоди Наталья Патока.
«На подъездных дорогах дежурят полицейские патрули, всех встречают, указывают дорогу на парковку. На местах уже дежурят спасатели, военные, даже кинологи с собаками присутствуют. Предусмотрено все для безопасности гостей. Но погода оставляет желать лучшего, поэтому организаторы еще накануне предупредили всех запастись резиновыми сапогами и дождевиками», — рассказала Наталья.
Напоминаем, что на поле в Молоди сегодня и завтра будет проходить музыкально-исторический фестиваль «Гуляй-город». По плану выступление фольклорных коллективов, театрализованная военно-историческая реконструкция битвы, русские игры и забавы, мастер-классы, исторический лагерь реконструкторов, торговые ряды и ярмарка. Также выступят приглашенные современные артисты.