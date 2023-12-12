В подмосковном Чехове состоялся крупнейший любительский турнир по гандболу

По сообщению подмосковного Минспорта, соревнование прошло в пяти разрядах — юноши, девушки, женщины, мужчины–любители и мужчины-профессионалы. Среди победителей мужская и женская команды из Казани «Университет–Спорта». Не остались без золотых медалей и хозяева. У юношей и девушек лучшими стали местные коллективы «Вымпел» и «Victoria».

​Лучшими игроками признаны Яна Исаченкова («Комета-Академия», Чехов), Дмитрий Щукин («HORNETS», Чехов), Степан Немкин («Каишевские лисы», Казань), Мария Богуславская («РАНХиГС», Москва), и Илья Крысенко («Игральные кости», Протвино).

Награды призерам вручали прославленный гандболист и тренер Владимир Максимов, президент Федерации гандбола Московской области, депутат областной Думы Олег Жолобов и другие VIP-персоны. Организатором турнира выступил гандбольный клуб «Чеховские медведи» при поддержке подмосковного Училища олимпийского резерва № 4, SEHA – Gazprom League и администрации городского округа Чехов.