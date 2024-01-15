В подмосковном Дмитрове устроят юбилейную выставку скульптора Церетели
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
В Большом выставочном зале музея-заповедника «Дмитровский кремль» пройдет выставка «Радость жизни» Зураба Церетели, приуроченная к 90-летию художника и скульптора.
Министерство культуры и туризма Московской области сообщает, что торжественное открытие вернисажа состоится в пятницу. Посетители увидят произведения Зураба Церетели разных стилей и направлений.
Экспозиция будет работать до 3 марта.
Адрес музея: город Дмитров, улица Загорская, дом 17.
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