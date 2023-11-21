В подмосковном Домодедове прошел крупный турнир по рукопашному бою

На домодедовском спорткомплексе «Авангард» состоялся традиционный турнир памяти кавалера ордена Мужества Вадима Князева, погибшего во время событий в Чечне.

За награды спор вели около 400 бойцов из шести регионов. Среди участников также были спортсмены Казахстана и Киргизии, поэтому соревнование имело статус международного. Как отметил тренер по рукопашному бою Андрей Андреев, администрация округа всегда помогает в организации турнира, благодаря чему он развивается, становится престижнее и популярнее.

Отметим, для многих спортсменов соревнование в Домодедове часто становится первым в карьере и задает тон на будущее.