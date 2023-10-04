В подмосковном Клину состоится традиционный рок-фестиваль

В рамках мероприятия запланировано два больших концерта, первый из которых состоится в субботу в местном клубе «Спутник». Организаторы объявили об участии таких известных в молодежной среде групп, как «White Hands», «Бездельники», «НочЪ», «Pocket Rocket» и других. Вход платный — 250 рублей. О билетах лучше позаботиться заранее. Дети до 16 лет не допускаются.

Фестиваль проводится уже 17 лет. За это время его участниками были рок-группы из Москвы и области, Калуги, Твери и других городов.