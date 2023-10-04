В подмосковном Клину создана команда для Студенческой хоккейной лиги

Состав студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области пополнился еще одним коллективом. Новая команда создана в Клину.

Чтобы сформировать заявку на участие в Открытом чемпионате студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области много времени не потребовалось. В Клину созданы прочные традиции в спорте, есть хоккейная спортшкола и две крытых ледовых арены: ледовый дворец спорта имени Валерия Харламова и тренировочный каток имени Владимира Григорьева. В студенческой лиге будут играть выпускники СШОР «Клин спортивный», которые в настоящий момент учатся в местном филиале РГСУ. Готовить команду к матчам будет тренер Алексей Смирнов.

Дебют клинчан состоится в ближайшие выходные в Твери, где их соперниками станут игроки Военной академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова.

Отметим, что в Клину инициативу молодежи поддержала глава округа Алена Сокольская. Со стороны муниципалитета команде «РГСУ-Клин» будет оказываться всесторонняя организационная поддержка.