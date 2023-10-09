В подмосковном Клину стартовал популярный рок-фестиваль

Среди тех, кто порадовал композициями и живым звуком, были музыканты White hands, Mr. Serge, Pocket Rocket, группа имени Градова и другие. Были исполнены, как уже давно известные хиты, так и произведения своего сочинения. По сложившейся традиции фестиваля, каждый коллектив зрители награждают именем какого-либо цветка. На этот раз своеобразный букет был составлен из роз, лилий, маргариток, тюльпанов.

На этом программа фестиваля не окончена. Впереди еще один день музыки в стиле рок. В следующую субботу он пройдет в клубе «Современник» в деревне Струбково. Организаторы обещают оригинальные сюрпризы и гарантируют отличное настроение.