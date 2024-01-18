В подмосковном Королеве утверждена граница территории объекта культурного наследия
Фото: [Главное управление культурного наследия Московской области]
Главное управление культурного наследия Московской области определило границы и режим использования территории объекта Дом П.П. Шорыгина, рубеж 19-20 вв» (городской округ Королев).
Дом академика, основателя института искусственного волокна в Мытищах Павла Шорыгина представляет собой один из лучших образцов дачного строительства Подмосковья. Здесь бывали многие выдающиеся ученые.
Защитная зона установлена на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника. В ее границах запрещено вести капитальное строительство и проводить реконструкцию уже имеющихся строений, которая влечет изменение их параметров.