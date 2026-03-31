В подмосковном Красногорске дали старт «Национальному триатлону — 2026»

В субботу 28 марта на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске стартовал первый этап «Национального триатлона — 2026» — масштабного благотворительного проекта, охватывающего несколько городских округов Подмосковья.

Директор благотворительного фонда «Развитие общественно‑значимых инициатив» Андрей Гришин отметил, что цель проекта — объединить через спорт детей из школ‑интернатов, спортивных школ и ребят с ограниченными возможностями. В этом году организаторы решили не ограничиваться соревнованиями, а посетить детские дома и школы‑интернаты области: уже побывали в Истре и Коломне, впереди — Мытищи, Шаховская и Королев.

Старт мероприятия дал инклюзивный забег «Круг добра!», где все участники преодолели на лыжах дистанцию в 400 м. Затем свыше 500 спортсменов приняли участие в лыжных гонках свободным стилем. Состязания проходили в нескольких возрастных категориях и на разных дистанциях, от одного до трех км.

На площадке также проводились мастер‑классы, гостей угощали чаем и сладостями, звучали песни в исполнении местных артистов. Все участники и победители гонки получили призы и подарки.

Следующие этапы «Национального триатлона — 2026» будут посвящены водомоторному спорту, беговым состязаниям и велогонкам.