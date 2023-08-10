На хоккейном турнире «Кубок Овечкина» в подмосковном Красногорске начинается плей-офф

В Красногорске на турнире «Кубок Овечкина» завершились предварительные матчи в группах. Среди участников плей-офф Московская область представлена командой «Балашиха».

Подмосковный коллектив занял первое место в группе «А». В заключительном матче был обыгран уфимский «Салават Юлаев» (5:1). Лидером атак у балашихинцев является Леонид Грибов, забросивший в трех играх 8 шайб. Две другие подмосковные команды мытищинский «Атлант» и подольский «Витязь» в плей-офф разыграют места с 9-го по 12-е.

В турнире напомним, участвуют хоккеисты не старше 2011 года рождения. Финальные матчи пройдут в субботу.

Ранее сообщалось, что подмосковные строители ударными темпами ремонтируют детский сад в Мариуполе.