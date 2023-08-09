Подмосковные строители ударными темпами ремонтируют детский сад в Мариуполе
Фото: [Фонд капитального ремонта МО]
В Орджоникидзевском районе Мариуполя (Донецкая Народная Республика) специалисты Фонда капитального ремонта Московской области спешат ввести в строй детский сад.
Здание было сильно повреждено во время военных событий в 2022 году. В настоящее время в одной половине заменены окна, утеплен фасад, восстановлены кровля, водопровод и канализация. В другой части детского сада возводится плавательный бассейн.
Как отмечает министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, выбор цветовой гаммы и другие важные моменты согласовываются с руководством дошкольных учреждений.
Ранее сообщалось, что дети из Донецкой Народной Республики отдохнули в лагере на Черном море.