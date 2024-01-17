В подмосковном Красногорске открылась уникальная выставка творческих работ педагогов

В Красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье» открылась экспозиция преподавателей художественных школ и школ искусств городского округа.

В экспозиции представлено 82 работы в разных техниках и жанрах, выполненных акварелью, цветными карандашами, масляными красками, темперами, акрилом. Помимо картин есть также игрушки ручной работы, вазы, декоративные изделия народно-художественных промыслов и керамика участников Творческого объединения «ЛИК».

Вернисаж работает до 4 февраля. Вход свободный.