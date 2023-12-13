В подмосковном Лыткарине обустраивают лыжный клуб

Как отметил работ представитель подрядной компании «Рост» Ахмед Думанов, в павильоне будут предусмотрены места для отдыха спортсменов, раздевалки, душевые, комнаты для хранения и проката инвентаря. Планируется также семейное кафе и комната для проката инвентаря.

Строители планируют завершить установку каркаса лыжероллерного павильона, главной лестницы, пешеходного настила на пляже до конца 2023 года. Работа проводится в рамках губернаторской программы «Парки в лесу» при поддержке Министерства благоустройства Московской области.