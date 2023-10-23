В подмосковном Можайске состоялся экологический заезд «ЧистоВело»

Экологический заезд «ЧистоВело» в Можайском городском округе. стал четвертым в рамках подмосковной серии Gran Fondo. Об этом информирует пресс-служба регионального Минспорта.

Бородино впервые стало местом серии Gran Fondo. В стартовом городке участников поддержали легенды отечественного спорта: олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова, известные фигуристы Илья Авербух и Алексей Ягудин. Участниками мероприятия также стали основатель социального проекта «Команда Звездный Десант» Злата Чепурная и телеведущая Матч ТВ Эмма Гаджиева.

Для участников экологического велозаезда были подготовлены четыре дистанции — от десяти километров до 60-ти. Все участники получили памятные медали из переработанного пластика.

В рамках заезда «ЧистоВело» работала мастерская переработки «Зеленый фургон», был организован раздельный сбор отходов и экопросветительские мероприятия. Напомним, ранее заезды серии Gran Fondo в Подмосковье состоялись в Сергиевом Посаде, Рузе и Волоколамске.