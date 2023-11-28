В подмосковном Ногинске открылась уникальная выставка певицы и художницы

Автор экспозиции Людмила Овчинникова — преподаватель Московского государственного университета культуры, вокалистка. Три года назад бывшая солистка Большого театра стала заниматься живописью, брала уроки у знаменитых художников. Всего на выставке она представила 50 работ. Отметим, что Людмиле Овчинниковой уже поступили предложения от столичных залов.

Выставка будет проходить три недели. Вход свободный.

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