В подмосковном Одинцове идет реставрация старинной усадьбы

Объект расположен в рабочем поселке Большие Вяземы (Одинцовский городской округ). Здесь завершена реставрация фасада, работы по усилению фундаментов, устройству перекрытий, восстановлению конструкций крыши, воссозданию дверных и оконных заполнений. В настоящее время специалисты занимаются интерьером.

Рига представляет собой кирпичное одноэтажное здание под двускатной крышей с двумя фронтонами на торцевых фасадах. Вероятнее всего временем постройки можно считать конец 1790-х – начало 1800-х гг.