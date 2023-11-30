В подмосковном Орехово-Зуеве готов к открытию ФОК «Зведный»

Застройщиком объекта выступило МКУ Орехово-Зуевского городского округа «Управление капительного строительства». Половину спорткомплекса площадью пять тысяч квадратных метров занимает крытая ледовая арена с трибуной на 330 мест. Также в здании зал технической подготовки хоккеистов, медпункт, буфет и сервис по прокату коньков. На прилегающей территории обустроена парковка на 55 машиномест.

Физкультурно-оздоровительный комплекс возводился в рамках нацпроекта «Демография» и госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».