В подмосковном Орехово-Зуеве матчем легенд хоккея открыли ФОК с ледовой ареной

С открытием нового спортивного объекта жителей города поздравили депутат Государственной Думы РФ Геннадий Панин, министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов, глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий. Венцом праздничной программы стал товарищеский матч между местной сборной воспитанников спортивных школ, игроков любительских команд, которой противостояла команда «Легенды хоккея». Болельщики аплодировали неувядаемому мастерству Сергея Бабинова, Валерия Каменского, Виталия Прохорова, Вячеслава Буцаева и других звезд.

Строительство «Звездного» велось с лета 2022 года. Застройщиком выступило Управление капитального строительства Орехово-Зуевского городского округа. Заниматься в спорткомплексе смогут дети от 5 лет. Планируется набрать около 300 ребят в секции по фигурному катанию и хоккею.