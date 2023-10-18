В подмосковном Орехово-Зуеве возвращают исторический облик «Дому Оглоблина»

Двухэтажное здание является памятником архитектуры конца 19-го века. Здесь проживал Владимир Оглоблин, управляющий фабрикой Саввы Морозова. Много лет в здании находилось детское наркологическое отделение. В 2022 году «Дом Оглоблина» был передан Орехово-Зуевскому краеведческому музею. В настоящее время специалисты работают над возвращением уникальному памятнику исторического облика. По замыслу организаторов, усадьба «Дом Оглоблина» должна стать местом притяжения для поклонников истории, краеведения и культурного отдыха.

С рабочим визитом в Орехово-Зуеве побывал депутат Госдумы РФ Геннадий Панин, который принимает активное участие в восстановлении объекта. По его словам, помимо средств местного бюджета, есть планы по вступлению в различные программы, которые помогут в финансировании проекта.

В настоящее время в усадьбе идут демонтажные работы и косметический ремонт. На втором этаже, где находится анфилада из пяти залов, разместится главная экспозиция будущего городского музея. Планируется также, что «Дом Оглоблина» станет местом проведения фестивалей и музыкальных вечеров.