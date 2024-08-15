В подмосковном парке «Патриот» пройдет чемпионат мира по русским шашкам

Уже в начале сентября в Одинцовском городском округе на территории парка «Патриот» проведут чемпионат мира по русским шашкам. Об этом заявили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Ожидается, что на протяжении всех десяти дней турнира сильнейшие шашисты планеты из двадцати пяти стран будут вести борьбу за звание чемпиона мира. А сборная России будет представлена двадцатью восьмью сильнейшими спортсменами.

Президент Федерации шашек России Анатолий Никитин подчеркнул, что шашки — это наш культурный код, наша душа и наша история. Этот вид спорта уникальным образом позволяет сплотить в общем интересе представителей разных поколений, доступен для людей с любым уровнем дохода и возможностями здоровья.

Также в рамках первого дня чемпионата состоится «Гала-матч Лидеров». Руководители крупнейших компаний и корпораций, медийные личности и представители органов государственной власти сразятся друг с другом на шашечных досках.

​Подчеркнем, что национальная сборная РФ выступит под своим флагом, а на официальных церемониях награждения, открытия и закрытия соревнований будет звучать гимн России.