В подмосковном Павловском Посаде прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Павловском Посаде на манеже стадиона «Юность» состоялся турнир по пожарно-спасательному спорту памяти спортсмена и организатора Виктора Александрова.

За призы вели борьбу около ста юношей и девушек из Москвы, Московской, Калужской, Ярославской, Смоленской и Рязанской областей. Ребята состязались в двух дисциплинах — преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни.

Победителем стала сборная Московской области. Второе место досталось команде из Калуги, третье заняли москвичи.