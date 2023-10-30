В подмосковном Павловском Посаде прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
Фото: [Главное управление МЧС России по МО]
В Павловском Посаде на манеже стадиона «Юность» состоялся турнир по пожарно-спасательному спорту памяти спортсмена и организатора Виктора Александрова.
За призы вели борьбу около ста юношей и девушек из Москвы, Московской, Калужской, Ярославской, Смоленской и Рязанской областей. Ребята состязались в двух дисциплинах — преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни.
Победителем стала сборная Московской области. Второе место досталось команде из Калуги, третье заняли москвичи.