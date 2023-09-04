В подмосковном Павловском Посаде состоялись открытые мотогонки в честь защитников Отечества

В деревне Саурово (Павлово-Посадский городской округ) состоялся розыгрыш Кубка главы муниципалитета по мотокроссу в честь защитников Отечества.

На отменно подготовленной трассе соревновались дети, взрослые, ветераны, любители и профессионалы. В Павловском Посаде мотоспорт имеет прочные традиции, поэтому неудивительно, что хозяева гонок выступали в статусе фаворитов. Почти во всех заездах местные гонщики прибывали на финиш в призовых тройках. В итоге заслуженная победа команды «Павловский Посад» в общем зачете. Отметим и сильное выступление гостей из города Протвино. Команды «СТК – Лидер» и «СТК – Лидер – 2», занявших, соответственно, второе и третье места.

За гонками наблюдали сотни болельщиков. Средства от сбора организационного взноса будут перечислены в фонд поддержки специальной военной операции.

Победителей и всех участников соревнования приветствовал глава Павловского Посада Денис Семенов.