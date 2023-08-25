В подмосковном Подольске состоится крупный фестиваль народного творчества

На Певческом поле у подножия Храма Знамения Пресвятой Богородицы в поселке Дубровицы (городской округ Подольск) в воскресенье состоится фестиваль народного творчества «Славянское подворье».

В празднике, который устраивается в рамках национального проекта «Культура», примут участие более полутора тысячи человек из Московской, Тверской, Тульской областей, Республики Удмуртия, Москвы и Астрахани.

На главной сцене выступят народные творческие коллективы Подмосковья и гости региона. Завершит концертную программу Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого.

В ходе мероприятия будут работать игровые зоны, аттракционы, проходить мастер-классы.

Педагог Шаховской гимназии получила премию губернатора Московской области.